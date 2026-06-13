Сборные Азербайджана по баскетболу 3х3 начинают борьбу за путевки на Кубок Европы

Сегодня мужская и женская сборные Азербайджана по баскетболу 3х3 начнут выступление в отборочном турнире Кубка Европы.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию баскетбола Азербайджана, квалификационные соревнования проходят в Косово.

Мужская сборная Азербайджана сыграет в группе с командами Албании, Мальты и Сан-Марино.

Соперницами женской сборной в группе А станут команды Кипра и Мальты.

Очередные матчи обе национальные команды проведут 14 июня.

По итогам отборочного турнира определятся обладатели путевок в финальную стадию Кубка Европы.