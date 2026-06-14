Мужская и женская сборные Азербайджана по баскетболу 3х3 сыграют за выход в финал

Сегодня мужская и женская сборные Азербайджана по баскетболу 3х3 проведут полуфинальные матчи квалификации Кубка Европы-2026.

Как сообщает İdman.biz, решающие встречи отборочного турнира проходят в столице Косово Приштине.

Женская сборная Азербайджана в полуфинале встретится с командой Косово. Матч начнется в 18:00 по бакинскому времени.

Мужская команда под руководством Заура Пашаева в борьбе за выход в финал сыграет со сборной Кипра. Начало встречи запланировано на 19:00.

Женская сборная уверенно преодолела групповой этап, одержав победы над Кипром (16:10) и Мальтой (15:14), что позволило ей занять первое место в группе. При этом команда выступает на турнире всего тремя баскетболистками - Эрикой Картер, Татьяной Денискиной и Александрой Моленхауэр.

Мужская сборная, несмотря на поражения от Албании и Сан-Марино с одинаковым счетом 20:21, сумела сохранить шансы на успех благодаря победе над Мальтой (18:16) и вышла в полуфинал со второго места.

Отметим, что путевки в финальную стадию Кубка Европы FIBA 3х3 получат только победители мужского и женского турниров в Приштине.