Сборные Азербайджана завершили сбор в Гяндже - ФОТО

Учебно-тренировочный сбор мужской национальной команды Азербайджана, а также сборных U-20 и U-18 по баскетболу завершился в Гяндже.

Как сообщает İdman.biz, следующий этап подготовки команды проведут в Баку.

Главный тренер мужской сборной Азербайджана Тахир Бахшиев положительно оценил работу команды во время сбора.

"Сбор в Гяндже прошел продуктивно. Впереди нас ждут два товарищеских матча со сборной Беларуси. У нас есть и силы, и уверенность, чтобы добиться побед в предстоящих официальных играх", - заявил специалист.

Мужская национальная команда продолжает подготовку к заключительным матчам предварительного этапа квалификации чемпионата Европы 2029 года.

В свою очередь сборные Азербайджана U-20 и U-18 продолжают подготовку к чемпионатам Европы в своих возрастных категориях.