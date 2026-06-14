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"Никс" впервые за 53 года стали чемпионами НБА

Баскетбол
Новости
14 Июня 2026 09:03
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"Никс" впервые за 53 года стали чемпионами НБА

"Нью-Йорк Никс" завоевал титул чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации, прервав 53-летнее ожидание главного трофея лиги.

Как сообщает İdman.biz, в пятом матче финальной серии команда Майка Брауна на выезде обыграла "Сан-Антонио Сперс" со счетом 94:90 и выиграла противостояние с общим счетом 4:1.

Главным героем встречи стал лидер "Никс" Джейлен Брансон, набравший 45 очков. Весомый вклад в победу также внесли Микал Бриджес и Джош Харт.

Особую ценность успеху придает характер, который продемонстрировала команда в концовке серии. В предыдущем матче ньюйоркцы совершили крупнейший камбэк в истории финалов НБА, отыграв отставание в 29 очков. В чемпионской встрече "Никс" вновь пришлось спасать игру после того, как преимущество "Сан-Антонио" достигало 16 очков.

Последний раз "Нью-Йорк" становился чемпионом НБА в 1973 году. С тех пор клуб неоднократно был близок к успеху, однако лишь сейчас сумел вернуть титул в один из самых баскетбольных городов мира.

Для "Сан-Антонио" поражение стало болезненным завершением яркого сезона, в котором команду к финалу привели Виктор Вембаньяма и молодая звездная группа игроков.

İdman.Biz
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