17 Мая 2026 14:16
Сербский тренер заменит Римаса Куртинайтиса в "Сабахе"

Баскетбольный клуб "Сабах", доминирующий в последние годы в азербайджанском баскетболе, похоже, определился с главным кандидатом на пост нового тренера после ухода Римаса Куртинайтиса.

Как сообщает İdman.Biz, по информации сразу нескольких европейских баскетбольных изданий, бакинский клуб намерен доверить команду 33-летнему сербскому специалисту Лазару Спасичу.

Сербское издание Meridian Sport утверждает, что именно предложение "Сабаха" стало причиной ухода тренера из немецкого EWE Baskets Oldenburg. Более того, по данным источника, бакинский клуб предложил Спасичу многолетний контракт, что подчеркивает серьезность намерений клуба.

Напомним, ранее "Сабах" официально объявил о завершении сотрудничества с Римасом Куртинайтисом. Литовский специалист покинул клуб по взаимному соглашению сторон, оставив после себя яркий период в истории команды. Под его руководством "Сабах" продолжил доминировать в чемпионате Азербайджана и в нынешнем сезоне в четвертый раз подряд стал чемпионом страны.

Информацию об интересе к Спасичу подтверждают и литовские СМИ. Eurobasket.lt сообщает, что молодой сербский тренер получил серьезное предложение от "Сабаха" и рассматривается в качестве преемника Куртинайтиса.

При этом немецкий Oldenburg уже официально подтвердил уход тренера. В заявлении клуба отмечается, что Спасич покидает команду после выплаты компенсации и продолжит карьеру в клубе из Восточной Европы. Любопытно, что его контракт с немецкой командой действовал до середины 2027 года.

Несмотря на молодой возраст, Спасич уже считается одним из перспективных сербских тренеров нового поколения. До работы в Германии он успешно проявил себя в "Вршаце", после чего перебрался в Oldenburg. Изначально специалист работал ассистентом, однако позже получил шанс возглавить команду.

По информации сербских СМИ, именно работа Спасича в сложный период сезона привлекла внимание "Сабаха". После неудачного старта в Бундеслиге молодой тренер сумел стабилизировать игру Oldenburg и вернуть команду в борьбу за зону play-in.

Для "Сабаха" возможное назначение сербского специалиста может стать новым этапом развития клуба. После периода работы с опытным и титулованным Куртинайтисом чемпион Азербайджана, вероятно, готов сделать ставку на молодого и амбициозного тренера, уже успевшего заявить о себе в Сербии и Германии.

İdman.Biz
