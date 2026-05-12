Баскетболист клуба "Мемфис" Брэндон Кларк умер на 30-м году жизни

Канадский форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Мемфис" Брэндон Кларк умер на 30-м году жизни.

Причины смерти не уточняются.

"Мы глубоко опечалены трагическим уходом Брэндона Кларка. Он был выдающимся товарищем по команде и отличным человеком, чье влияние на команду не будет забыто. Мы выражаем наши самые искренние соболезнования его семье и близким в это тяжелое время", - говорится в сообщении пресс-службы.

Кларк выступал в НБА с 2019 года, на протяжении всей карьеры он был игроком "Мемфиса". В 2019 году он был выбран на драфте НБА в первом раунде под общим 21-м номером "Оклахомой". После своего дебютного сезона он был включен в первую команду лучших новичков лиги.