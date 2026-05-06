Число баскетбольных клубов Азербайджана в еврокубках может возрасти

6 Мая 2026 13:20
Количество азербайджанских клубов в баскетбольных еврокубках в следующем сезоне может увеличиться.

Как сообщает İdman.Biz, об этом заявил спортивный директор Федерации баскетбола Азербайджана Тургай Зейтингез.

"Думаю, что от Азербайджана в еврокубках сыграют три или четыре команды. Сейчас продолжаются встречи с местными клубами. Также будут переговоры с ФИБА. Сезон только завершился, и мы лишь начали обсуждения. Пока рано говорить что-то конкретное. Нужно изучить цели наших команд", - сказал Тургай Зейтингез в интервью Азертадж.

Отметим, что в текущем сезоне Азербайджан в баскетбольных еврокубках представляли три клуба - "Сабах" в Лиге чемпионов, а также "Нефтчи" и "Абшерон Лайонс" в Кубке Европы. Таким образом, число участников от страны в следующем сезоне может увеличиться.

