Фанаты "Детройта" устроили троллинг в седьмом матче плей-офф НБА - ФОТО/ВИДЕО

4 Мая 2026 12:07
Фанаты "Детройта" устроили троллинг в седьмом матче плей-офф НБА

Баскетбольный клуб "Детройт Пистонс" вышел во второй раунд плей-офф НБА, обыграв "Орландо Мэджик" в решающем седьмом матче серии.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Reuters, встреча на Little Caesars Arena завершилась победой хозяев со счетом 116:94, а серия - 4-3 в пользу "Пистонс". "Детройт" стал 15-й командой в истории НБА, которой удалось выиграть серию после отставания 1-3.

Отдельный сюжет матча был связан с реакцией трибун на игрока "Орландо" Венделла Картера-младшего. Болельщики "Детройта" несколько раз скандировали имя звезды WNBA Энджел Риз, которая состоит в отношениях с Картером. До этого Риз публиковала в соцсетях момент, где Картер эффектно забивает сверху через центрового "Пистонс" Джейлена Дюрена.

На площадке "Детройт" ответил уже результатом. Кейд Каннингем набрал 32 очка и сделал 12 передач, Тобиас Харрис добавил 30 очков, а Дюрен завершил седьмой матч с дабл-даблом - 15 очков и 15 подборов. У "Орландо" 38 очков набрал Паоло Банкеро, но этого не хватило, чтобы удержать преимущество в серии.

Таким образом, личная история вокруг Картера, Риз и Дюрена стала дополнительным фоном к серии, но спортивная развязка осталась за "Пистонс". "Детройт" одержал первую победу в серии плей-офф с 2008 года и продолжит борьбу в следующем раунде.

