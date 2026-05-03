Российская баскетболистка хочет выступать за сборную Азербайджана

3 Мая 2026 02:10
Российская баскетболистка Елизавета Братчикова сможет выступать за сборную Азербайджана после одобрения спортивного гражданства.

Oб этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на sport-express.ru.

Предполагается, что при благоприятном раскладе экс-форвард МБА, "Енисея" и "Ники" сможет принять участие в Мировой лиге ФИБА 3х3 за одну из команд, представляющих Азербайджан.

В сезоне-2024/25 Братчикова выступала за "Нику", в среднем набирая 5.2 очка и 2.8 подбора в Премьер-лиге. Летом 2022 года Елизавета получила приглашение в открытый лагерь женской сборной России.

