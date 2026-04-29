Азербайджанская баскетбольная лига: "Сабах" и "Абшерон Лайонс" начинают битву за "золото"

29 Апреля 2026 10:42
Сегодня в Азербайджанской баскетбольной лиге начинается финальная серия сезона.

Как сообщает İdman.Biz, за чемпионский титул поспорят "Сабах" и "Абшерон Лайонс".

Первый матч решающего противостояния пройдет в Бакинском дворце спорта.

Начало встречи запланировано на 19:00.

Финальная серия пройдет до трех побед одной из команд.

Таким образом, клуб, который первым выиграет три матча, станет чемпионом Азербайджана.

Для "Сабаха" это шанс подтвердить статус одного из лидеров местного баскетбола, тогда как "Абшерон Лайонс" постарается завершить сезон историческим успехом.

Новости по теме

Центровой "Денвер Наггетс" повторил историческое достижение Леброна Джеймса
28 Апреля 21:26
Баскетбол

Центровой "Денвер Наггетс" повторил историческое достижение Леброна Джеймса

Кроме того, Йокич сравнялся с Расселлом Уэстбруком по общему количеству трипл-даблов
Капитан "Нефтчи": "Нам необходимо собрать более сильный и широкий состав"
28 Апреля 16:07
Баскетбол

Капитан "Нефтчи": "Нам необходимо собрать более сильный и широкий состав"

Амиль Гамзаев прокомментировал выступление команды в сезоне и высказался о своем будущем в коллективе

НБА выбрала лучшего новичка сезона: победитель удивил статистикой
28 Апреля 12:42
Баскетбол

НБА выбрала лучшего новичка сезона: победитель удивил статистикой

Купер Флэгг получил награду по итогам чемпионата-2025/26

Фрейзер может пропустить финал с "Сабахом" из-за травмы
26 Апреля 17:15
Баскетбол

Фрейзер может пропустить финал с "Сабахом" из-за травмы

Участие игрока "Абшерон Лайонс" решат врачи

Эрхан Токер: "Игроки отдали все ради финала"
26 Апреля 16:45
Баскетбол

Эрхан Токер: "Игроки отдали все ради финала"

Тренер "Абшерон Лайонс" прокомментировал победу над "Нефтчи"
"Абшерон Лайонс" обыграл "Нефтчи" и вышел в финал
26 Апреля 15:55
Баскетбол

"Абшерон Лайонс" обыграл "Нефтчи" и вышел в финал

Решающий матч серии завершился победой гостей

Самое читаемое

"Ливерпуль" нацелился на бывшего нападающего "Барселоны"
26 Апреля 14:58
Мировой футбол

"Ливерпуль" нацелился на бывшего нападающего "Барселоны"

Английский клуб готов активировать отступные в размере 60 миллионов евро
"Барселона" и Рашфорд согласовали контракт до 2030 года
27 Апреля 19:39
Мировой футбол

"Барселона" и Рашфорд согласовали контракт до 2030 года

Каталонцы намерены выкупить форварда у "Манчестер Юнайтед"

"Барселона" раскрыла трансферную стратегию на лето
27 Апреля 15:36
Мировой футбол

"Барселона" раскрыла трансферную стратегию на лето

Каталонский клуб не собирается устраивать распродажу игроков

"Манчестер Юнайтед" планирует расстаться с 12 игроками
26 Апреля 14:35
Мировой футбол

"Манчестер Юнайтед" планирует расстаться с 12 игроками

Клуб намерен провести масштабную чистку состава