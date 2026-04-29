Азербайджанская баскетбольная лига: "Сабах" и "Абшерон Лайонс" начинают битву за "золото"

Сегодня в Азербайджанской баскетбольной лиге начинается финальная серия сезона.

Как сообщает İdman.Biz, за чемпионский титул поспорят "Сабах" и "Абшерон Лайонс".

Первый матч решающего противостояния пройдет в Бакинском дворце спорта.

Начало встречи запланировано на 19:00.

Финальная серия пройдет до трех побед одной из команд.

Таким образом, клуб, который первым выиграет три матча, станет чемпионом Азербайджана.

Для "Сабаха" это шанс подтвердить статус одного из лидеров местного баскетбола, тогда как "Абшерон Лайонс" постарается завершить сезон историческим успехом.