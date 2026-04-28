28 Апреля 2026
Центровой "Денвер Наггетс" повторил историческое достижение Леброна Джеймса

28 Апреля 2026 21:26
Центровой "Денвер Наггетс" повторил историческое достижение Леброна Джеймса

Центровой "Денвер Наггетс" Никола Йокич оформил очередное историческое достижение в плей-офф НБА, сообщает İdman.Biz со ссылкой на OptaSTATS.

В пятом матче серии первого раунда с "Миннесотой Тимбервулвз" (125:113) сербский баскетболист набрал 27 очков, 12 подборов и 16 передач, оформив 20-й трипл-дабл с 20+ очками в плей-офф за карьеру. Йокич стал всего вторым игроком в истории, достигшим этой отметки. Ранее это удавалось только Леброну Джеймсу (26 раз).

Кроме того, Йокич сравнялся с Расселлом Уэстбруком по общему количеству трипл-даблов в регулярных сезонах и плей-офф — теперь у обоих по 221.

Во встрече "Денвер" одержал победу со счётом 125:113. Теперь счет в серии с "Тимбервулвз" — 2-3 в пользу команды из Миннеаполиса.

İdman.Biz
