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Сумгайыт примет этап Женской серии по баскетболу 3х3

Баскетбол
Новости
11 Июня 2026 19:43
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Сумгайыт примет этап Женской серии по баскетболу 3х3

Стало известно место проведения следующего тура Женской серии по баскетболу 3х3 (3x3 Women’s Series).

Как сообщает İdman.Biz, 20–21 июня сильнейшие женские команды из разных стран мира сойдутся в борьбе на Сумгайытском бульваре.

Сборная Азербайджана и команда "Нефтчи SOCAR" выступят перед своими родными болельщиками.

Представляем список команд-участниц: "Нефтчи SOCAR", Yanjing, сборные Азербайджана, Германии, Австралии, Австрии, Украины, Японии, Чили, Словакии, Таиланда Египта, Словении, Литвы, Парагвая.

Отметим, что в августе прошлого года Сумгайыт также принимал этап Мировой женской серии.

İdman.Biz
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