В Нью-Йорке усилены меры безопасности перед визитом Трампа на финал НБА

Власти Нью-Йорка усилили меры безопасности перед третьим матчем финальной серии НБА между "Нью-Йорк Никс" и "Сан-Антонио Сперс".

Как сообщает İdman.Biz, причиной стал ожидаемый визит президента США Дональда Трампа на игру, которая пройдет на арене "Мэдисон Сквер Гарден".

В связи с приездом главы государства рядом со стадионом перекрыли часть улиц и отменили работу фан-зон. Кроме того, сотрудники Секретной службы США проводят дополнительные проверки зрителей.

Организаторы также изменили схему входа и передвижения болельщиков внутри арены. На матче будет действовать политика "ноль сумок", а для запрещенных к проносу вещей организуют специальные камеры хранения.

После двух встреч финальной серии "Нью-Йорк Никс" ведет в противостоянии с "Сан-Антонио Сперс" со счетом 2:0.