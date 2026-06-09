9 Июня 2026
RU

В Нью-Йорке усилены меры безопасности перед визитом Трампа на финал НБА

Баскетбол
Новости
9 Июня 2026 00:16
24
В Нью-Йорке усилены меры безопасности перед визитом Трампа на финал НБА

Власти Нью-Йорка усилили меры безопасности перед третьим матчем финальной серии НБА между "Нью-Йорк Никс" и "Сан-Антонио Сперс".

Как сообщает İdman.Biz, причиной стал ожидаемый визит президента США Дональда Трампа на игру, которая пройдет на арене "Мэдисон Сквер Гарден".

В связи с приездом главы государства рядом со стадионом перекрыли часть улиц и отменили работу фан-зон. Кроме того, сотрудники Секретной службы США проводят дополнительные проверки зрителей.

Организаторы также изменили схему входа и передвижения болельщиков внутри арены. На матче будет действовать политика "ноль сумок", а для запрещенных к проносу вещей организуют специальные камеры хранения.

После двух встреч финальной серии "Нью-Йорк Никс" ведет в противостоянии с "Сан-Антонио Сперс" со счетом 2:0.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Азербайджан и Беларусь проведут два матча в Баку
8 Июня 18:46
Баскетбол

Азербайджан и Беларусь проведут два матча в Баку

Контрольные встречи пройдут в рамках подготовки к отбору Евро-2029

Умер трехкратный чемпион НБА в составе "Чикаго Буллз" Стэйси Кинг
8 Июня 06:20
Баскетбол

Умер трехкратный чемпион НБА в составе "Чикаго Буллз" Стэйси Кинг

Причины смерти не уточняются
Женская сборная Азербайджана по баскетболу 3х3 уступила США в полуфинале Кубка мира - ОБНОВЛЕНО
7 Июня 20:39
Баскетбол

Женская сборная Азербайджана по баскетболу 3х3 уступила США в полуфинале Кубка мира - ОБНОВЛЕНО

Остановились в шаге от финала
Азербайджан готовится к решающим матчам отбора Евро-2029
7 Июня 12:32
Баскетбол

Азербайджан готовится к решающим матчам отбора Евро-2029

Баскетболисты проведут недельный сбор в Гяндже перед играми с Люксембургом и Ирландией
Женская сборная Азербайджана по баскетболу 3х3 вышла в полуфинал Кубка мира - ОБНОВЛЕНО
6 Июня 21:56
Баскетбол

Женская сборная Азербайджана по баскетболу 3х3 вышла в полуфинал Кубка мира - ОБНОВЛЕНО

В полуфинале наша сборная встретится с США

Азербайджан вышел в четвертьфинал чемпионата мира
5 Июня 23:06
Баскетбол

Азербайджан вышел в четвертьфинал чемпионата мира - ОБНОВЛЕНО

Женская сборная по баскетболу 3х3 обыграла Литву в драматичном матче

Самое читаемое

"Ливерпуль" готов перехватить трансфер у "Манчестер Юнайтед"
7 Июня 15:31
Мировой футбол

"Ливерпуль" готов перехватить трансфер у "Манчестер Юнайтед"

Клуб рассматривает полузащитника "Борнмута" в качестве усиления состава

Конфликт в сборной Франции? Канте не пожал руку Мбаппе
6 Июня 01:42
Мировой футбол

Конфликт в сборной Франции? Канте не пожал руку Мбаппе - ВИДЕО

Один эпизод перед игрой стал поводом для громких обсуждений
Мать Плющенко-младшего ответила, будет ли ее сын жить в Азербайджане – ВИДЕО
6 Июня 13:43
Зимние виды спорта

Мать Плющенко-младшего ответила, будет ли ее сын жить в Азербайджане – ВИДЕО

Мать Плющенко-младшего заявила, что новые ограничения со стороны ISU не повлияют на переход ее сына в сборную Азербайджана

Кривоцюк и Хайбулаев покинули расположение сборной Азербайджана
6 Июня 13:04
Национальная сборная

Кривоцюк и Хайбулаев покинули расположение сборной Азербайджана

В составе национальной команды произошли изменения во время сборов в Австрии