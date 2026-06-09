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Ратомир Делич: "Мы не добились желаемого результата, но гордимся собой"

Баскетбол
Новости
9 Июня 2026 15:56
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Ратомир Делич: "Мы не добились желаемого результата, но гордимся собой"

Главный тренер женской сборной Азербайджана по баскетболу 3x3 Ратомир Делич высоко оценил выступление команды на чемпионате мира.

Как сообщает İdman.Biz, специалист прокомментировал итоговое четвертое место национальной команды на турнире.

«После таких игр говорить непросто, но я горжусь своими игроками. Видеть, как они боролись, действительно вызывает гордость», - заявил Делич.

Тренер также высказался о травме одного из лидеров команды Брианны Фрейзер.

«Надеюсь, травма Брианны Фрейзер не окажется серьезной и она вскоре вернется на площадку. Конечно, случившееся расстраивает, но в спорте такое бывает. В то же время немного обидно, что мы не смогли провести концовку полуфинала в полном составе. Считаю, что в тот момент мы показывали очень хороший баскетбол», - отметил он.

По словам Делича, даже после потери лучшего бомбардира команда продолжала бороться до конца.

«Несмотря на отсутствие возможности для замен и потерю лучшего снайпера турнира в последние минуты и овертайме, мы оказали сопернику серьезное сопротивление. Именно поэтому я горжусь этой командой», - подчеркнул наставник.

Специалист отметил, что по ходу чемпионата мира сборная заметно прибавляла.

«На протяжении всего турнира мы становились лучше и с каждым днем выглядели сильнее как команда. Нам не удалось добиться желаемого результата, но мы гордимся своей игрой и постараемся вернуться еще сильнее», - сказал Делич.

İdman.Biz
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