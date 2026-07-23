Экс-игрок НБА арестован за кражу водки

Бывшего защитника НБА Тая Лоусона арестовали в Колорадо по обвинению в краже бутылки водки Tito's стоимостью $ 34, сообщает İdman.Biz со ссылкой на New York Post.

Инцидент произошел 16 июля в Касл-Роке (штат Колорадо). Владелец магазина обратился в полицию после того, как увидел, что Лоусон покинул магазин, не заплатив за товар. По словам владельца, Лоусон выпил из бутылки на улице, после чего отправился с ней в ближайший ресторан, где сел за барную стойку. Владелец также сообщил, что экс-баскетболист шатался и выглядел нетрезвым. Лоусона доставили в тюрьму округа Дуглас. Ему предъявлено обвинение в краже на сумму менее $ 300.

Согласно документам, на которые ссылается источник, Лоусон оскорблял офицера полиции. Также он ударил ногой по стеклянной стене камеры, кричал "остановитесь" и плевал на пол. Позже Лоусон успокоился и извинился за свое поведение.

Лоусон выступал в НБА с 2009 по 2018 год. Он был выбран на драфте под 18-м номером и сразу обменян в "Денвер Наггетс", где провел шесть сезонов и получил голоса в голосовании за MVP в сезоне-2012/2013. Также он играл за "Хьюстон Рокетс", "Индиану Пэйсерс", "Сакраменто Кингз" и "Вашингтон Уизардс". Последний матч в НБА провел в плей-офф 2018 года за "Вашингтон". После ухода из НБА Лоусон выступал за рубежом, последний раз — в Венесуэле в 2023 году.