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Стефен Карри станет первым действующим игроком с собственной экспозицией в Зале славы

Баскетбол
Новости
22 Июля 2026 07:20
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Стефен Карри станет первым действующим игроком с собственной экспозицией в Зале славы

Разыгрывающий и лидер "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри станет первым действующим игроком в истории, удостоенным собственной экспозиции в баскетбольном Зале славы имени Нейсмита.

"Он вдохновил целое поколение мечтать смелее и бросать издалека. И теперь, впервые за почти 75-летнюю историю Зала славы, здесь появится отдельное пространство, посвященное действующему игроку НБА.

Stephen Curry: Beyond the Arc — временная выставка, которая откроется в пятницу, 24 июля.

Эта иммерсивная экспозиция, созданная как новая версия отмеченной наградами галереи Зала славы The Vault, расскажет о многогранном наследии Стефена Карри — как баскетболиста, предпринимателя, филантропа и семьянина", — приводит İdman.Biz заявление организации.

Выставка Stephen Curry: Beyond the Arc была создана в тесном партнерстве с бизнес-командой Карри — Thirty Ink. Сам баскетболист и его команда принимали непосредственное участие в работе над экспозицией: отбирали экспонаты и выстраивали ее концепцию. Такой уровень вовлеченности действующего спортсмена в создание собственной музейной выставки — случай уникальный, не имеющий прецедентов ни в Зале славы, ни в мировом спорте.

İdman.Biz
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