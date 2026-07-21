Родман: "Если бы в 90-х были соцсети, я стал бы миллиардером"

Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и член Зала славы баскетбола Деннис Родман заявил, что в эпоху социальных сетей мог бы стать миллиардером.

Как сообщает İdman.Biz, 65-летний Родман выразил уверенность, что его яркая и неординарная личность принесла бы ему огромную популярность и коммерческий успех.

"Я говорил об этом в интервью по всему миру. Если бы в 90-х - в 1995, 1996, 1997 и 1998 годах - у нас были социальные сети, я был бы чертовым миллиардером. Серьезно. Я действительно так считаю. Уже тогда происходили вещи, которые сегодня стали обычными", - заявил Родман.

Отметим, что за свою карьеру Родман дважды признавался лучшим защитником сезона в НБА.