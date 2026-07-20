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Баскетболист сборной Азербайджана во второй раз стал MVP матча чемпионата Европы U-20

Баскетбол
Новости
20 Июля 2026 09:31
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Баскетболист сборной Азербайджана во второй раз стал MVP матча чемпионата Европы U-20

Игрок мужской сборной Азербайджана по баскетболу среди игроков до 20 лет Эммануэль Агбасон во второй раз был признан самым ценным игроком матча в дивизионе B чемпионата Европы FIBA U-20.

Как сообщает İdman.Biz, во встрече со сборной Нидерландов баскетболист набрал 19 очков, совершил 10 подборов и поставил пять блок-шотов.

Агбасон завершил матч с показателем эффективности 28 баллов и получил награду MVP.

Ранее на турнире он оформил трипл-дабл в игре против Северной Македонии, установив историческое достижение.

Таким образом, на чемпионате Европы Агбасон записал на свой счет один трипл-дабл и дважды признавался самым ценным игроком матча.

İdman.Biz
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