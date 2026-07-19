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"Нефтчи SOCAR" уступил в четвертьфинале Бакинского этапа - ОБНОВЛЕНО

Баскетбол
Новости
19 Июля 2026 19:07
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"Нефтчи SOCAR" уступил в четвертьфинале Бакинского этапа - ОБНОВЛЕНО

Женская команда по баскетболу 3х3 "Нефтчи SOCAR" завершила свое выступление на Бакинском этапе Женской мировой серии.

Как сообщает İdman.Biz, в четвертьфинале домашнего этапа представитель Азербайджана встретился со сборной Словении. Упорное противостояние завершилось победой словенских баскетболисток со счетом 13:10.

На групповом этапе "Нефтчи" сначала обыграл чешскую "Прагу" со счетом 18:14, а затем уступил сборной Литвы - 16:21.

12:32

Женская команда "Нефтчи" по баскетболу 3x3 проведет четвертьфинальный матч бакинского этапа Мировой серии ФИБА.

Как сообщает İdman.Biz, за выход в полуфинал азербайджанский коллектив встретится со сборной Словении.

Игра пройдет на площади Фонтанов и начнется в 17:30. Вход для болельщиков свободный.

На групповом этапе "Нефтчи" сначала обыграл чешскую "Прагу" со счетом 18:14, а затем уступил сборной Литвы- 16:21. Несмотря на поражение, команда завоевала путевку в четвертьфинал.

В двух матчах группового этапа азербайджанский коллектив набрал в общей сложности 34 очка. "Нефтчи" начал бакинский этап в качестве первого сеяного турнира.

İdman.Biz
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