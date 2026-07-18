"Нефтчи SOCAR" вышел в четвертьфинал бакинского этапа Женской мировой серии - ОБНОВЛЕНО

Баскетбольный клуб "Нефтчи SOCAR" (3х3) вышел в 1/4 финала бакинского этапа Женской мировой серии.

Как сообщает İdman.Biz, в четвертьфинале "Нефтчи SOCAR" завтра встретится со сборной Словении.

18:52

Баскетбольный клуб "Нефтчи SOCAR" (3х3) завершил свои выступления на групповом этапе турнира.

Как сообщает İdman.Biz, в рамках группового раунда наша команда одержала победу над чешским клубом "Прага" со счетом 18:14, однако во втором матче уступила представителям Литвы со счетом 16:21.

Итоговое положение "Нефтчи SOCAR" в группе и турнирные перспективы команды определятся сегодня по окончании матча между сборной Литвы и "Прагой", который начнется в 19:55.

12:53

Сборная Азербайджана по баскетболу 3x3 провела второй матч на бакинском этапе Мировой женской серии.

Как сообщает İdman.Biz, в поединке группы B квалификационного раунда на Площади фонтанов национальная команда уступила сборной Бразилии со счетом 9:19.

В первой встрече азербайджанские баскетболистки разгромили Бенин - 21:3.

Победитель группы продолжит борьбу в квартете D основного этапа, где сыграет со сборными Испании и Австрии.

"Нефтчи SOCAR" начнет выступление в группе A основного этапа. Бакинская команда встретится с чешской "Прагой" и сборной Литвы. Матчи начнутся в 16:15 и 18:05 соответственно.

Бакинский этап Мировой женской серии по баскетболу 3x3 завершится 19 июля.

12:41

В Баку стартовал этап Мировой женской серии по баскетболу 3x3.

Как сообщает İdman.Biz, в квалификационном раунде турнира на Площади фонтанов сборная Азербайджана успешно провела первый матч.

Национальная команда разгромила сборную Бенина со счетом 21:3.

Следующий матч в группе B азербайджанские баскетболистки проведут против сборной Бразилии. Победитель группы выйдет в основной этап, где в квартете D сыграет с Испанией и Австрией.

Участвующий в турнире "Нефтчи SOCAR" выступит в группе A основного этапа. Бакинская команда встретится с чешской "Прагой" и сборной Литвы.

Матчи "Нефтчи SOCAR" начнутся в 16:15 и 18:05 соответственно.

Этап Мировой женской серии по баскетболу 3x3 в Баку завершится 19 июля.

09:33

Сегодня на площади Фонтанов стартует бакинский этап Мировой женской серии по баскетболу 3x3.

Как сообщает İdman.Biz, Азербайджан на турнире представят национальная сборная и команда "Нефтчи SOCAR".

Сборная Азербайджана выступит в группе B квалификационного раунда. Соперниками команды станут Бенин и Бразилия. Матчи начнутся в 10:25 и 12:05 соответственно.

Победитель группы выйдет в группу D основного раунда, где сыграет со сборными Испании и Австрии.

"Нефтчи SOCAR" начнет выступление с основного этапа. В группе A азербайджанская команда встретится с чешской "Прагой" и сборной Литвы. Игры состоятся в 16:15 и 18:05 соответственно.

Бакинский этап Мировой женской серии завершится 19 июля.