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“Нефтчи” лишил “Гянджу” сильнейших местных баскетболистов

Баскетбол
Новости
17 Июля 2026 11:31
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“Нефтчи” лишил “Гянджу” сильнейших местных баскетболистов

Баскетбольный клуб "Нефтчи" пополнил состав еще одним игроком сборной.

Бакинский клуб подписал контракт с Улашем Тургутом, передает İdman.Biz со ссылкой на агентство, представляющее интересы игрока.

В минувшем сезоне Тургут выступал за "Гянджу", в составе которой стал обладателем Кубка Азербайджана, а в Азербайджанской баскетбольной лиге команда финишировала на третьем месте.

Интересно, что ранее “Нефтчи” усилился другим экс-игроком той же “Гянджи” – Джабраилом Акперовым. Оба баскетболиста были одними из ключевых игроков команды и внесли значительный вклад в ее успешное выступление в прошлом сезоне.

“Гянджа” является двукратным обладателем Кубка Азербайджана. Учитывая, что по регламенту турнира на площадке одновременно должны находиться как минимум два местных баскетболиста, потеря сразу двух ключевых азербайджанских игроков может серьезно сказаться на шансах "Гянджи" защитить титул в следующем сезоне.

İdman.Biz
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