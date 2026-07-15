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Сборная Азербайджана U20 сыграет с Северной Македонией

Баскетбол
Новости
15 Июля 2026 09:59
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Сборная Азербайджана U20 сыграет с Северной Македонией

Мужская сборная Азербайджана по баскетболу U20 сегодня встретится с Северной Македонией на чемпионате Европы в дивизионе B.

Как сообщает İdman.Biz, матч четвертого тура группы А пройдет на арене GOPASS в Братиславе и начнется в 23:00 по бакинскому времени.

Азербайджанская команда потерпела два поражения в трех предыдущих встречах. В первом туре сборная уступила Швеции со счетом 58:85, затем победила Словакию - 72:66, а в третьем матче проиграла Ирландии - 47:54.

В группу А также входят Швеция, Ирландия, Словакия и Северная Македония. Турнир проходит в Братиславе с 10 по 19 июля.

İdman.Biz
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