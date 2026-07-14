Стало известно расписание "Сабаха" в Лиге чемпионов ФИБА

Баскетбольный клуб "Сабах" узнал расписание матчей группового этапа Лиги чемпионов ФИБА сезона-2026/2027.
Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу клуба, азербайджанский чемпион выступит в группе А вместе с литовским "Ритасом", турецким "Трабзонспором" и французским "Нантером".
Команда Лазара Спасича начнет турнир 6 октября выездным матчем против "Ритаса". Первую домашнюю встречу "Сабах" проведет 14 октября с "Трабзонспором".
Расписание матчей "Сабаха":
6 октября
"Ритас" - "Сабах".
14 октября
"Сабах" - "Трабзонспор".
27 октября
"Сабах" - "Нантер".
10 ноября
"Трабзонспор" - "Сабах".
9 декабря
"Нантер" - "Сабах".
22 декабря
"Сабах" - "Ритас".
Время начала матчей будет объявлено позднее.