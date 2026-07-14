Стало известно расписание "Сабаха" в Лиге чемпионов ФИБА

Баскетбольный клуб "Сабах" узнал расписание матчей группового этапа Лиги чемпионов ФИБА сезона-2026/2027.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу клуба, азербайджанский чемпион выступит в группе А вместе с литовским "Ритасом", турецким "Трабзонспором" и французским "Нантером".

Команда Лазара Спасича начнет турнир 6 октября выездным матчем против "Ритаса". Первую домашнюю встречу "Сабах" проведет 14 октября с "Трабзонспором".

Расписание матчей "Сабаха":

6 октября

"Ритас" - "Сабах".

14 октября

"Сабах" - "Трабзонспор".

27 октября

"Сабах" - "Нантер".

10 ноября

"Трабзонспор" - "Сабах".

9 декабря

"Нантер" - "Сабах".

22 декабря

"Сабах" - "Ритас".

Время начала матчей будет объявлено позднее.