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Бывший баскетболист Кайну Рочфорд погиб при стрельбе на турнире в Нью-Йорке

Баскетбол
Новости
12 Июля 2026 09:30
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Бывший баскетболист Кайну Рочфорд погиб при стрельбе на турнире в Нью-Йорке

Бывший профессиональный баскетболист Кайну Рочфорд был застрелен в пятницу вечером во время баскетбольного турнира в Гарлеме (Нью-Йорк, США), еще два человека получили ранения. Как передает İdman.Biz. об этом сообщает New York Post со ссылкой на полицию Нью-Йорка.

Рочфорд, выступавший за Fairleigh Dickinson University и игравший в клубах Литвы, Франции, Израиля и других стран, получил смертельное ранение в голову около 22:30 на турнире Kingdome Basketball Tournament.

По данным полиции, стрельба произошла во время просмотра игры между матчами, в которых участвовал Рочфорд. Причиной стал конфликт 35-летнего баскетболиста с другим мужчиной, характер ссоры не уточняется. Свидетели рассказали, что сначала услышали звуки, похожие на фейерверк, после чего люди начали разбегаться.

İdman.Biz
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