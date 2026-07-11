11 Июля 2026
RU

В чемпионате Азербайджана по баскетболу изменится формат

Баскетбол
Новости
11 Июля 2026 18:23
5
В чемпионате Азербайджана по баскетболу изменится формат

Федерация баскетбола Азербайджана объявила новый формат чемпионата страны, условия участия и основные изменения регламента сезона-2026/2027.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на федерацию, новый сезон Азербайджанской баскетбольной лиги стартует 3 октября.

По итогам прошлого сезона право представлять Азербайджан в еврокубках получили четыре клуба: "Сабах", "Ландау Лайонс", "Гянджа" и "Нефтчи".

В новом сезоне восемь команд проведут регулярный чемпионат в три круга. Всего в регулярном сезоне будет сыгран 21 тур. По итогам регулярного чемпионата команды, занявшие первые два места, напрямую выйдут в полуфинал. Клубы, которые завершат регулярный сезон на 3-6-й позициях, сыграют в раунде плей-ин.

Команды, занявшие 3-е и 4-е места, проведут серию до двух побед. Победитель этой пары выйдет в полуфинал, где сыграет с командой, завершившей регулярный сезон на втором месте.

Команды, занявшие 5-е и 6-е места, также сыграют серию до двух побед. Победитель этой пары встретится с проигравшим серии между 3-й и 4-й командами. Победитель этого противостояния получит последнюю путевку в полуфинал и сыграет с победителем регулярного сезона.

Полуфиналы и финал будут состоять максимум из пяти матчей. В обеих стадиях дальше пройдет команда, одержавшая три победы. Победитель финальной серии станет чемпионом ABL.

Команды, завершившие регулярный сезон на 7-м и 8-м местах, проведут матч плей-аут. Игра пройдет на площадке клуба, занявшего более высокое место. Победитель сохранит право выступать в ABL в следующем сезоне.

По итогам сезона-2025/2026 право участия в новом чемпионате получили "Сабах", "Ландау Лайонс", "Гянджа", "Нефтчи", "Шеки", "Нахчыван", "Орду" и "НТД".

Если какой-либо клуб не выполнит лицензионные требования, Федерация баскетбола Азербайджана начнет процесс приглашения среди команд, занявших в прошлом сезоне 9-12-е места.

Согласно новому регламенту, первые два круга регулярного чемпионата пройдут по традиционной системе дома и на выезде. В третьем круге хозяином площадки будет команда, которая после первых двух кругов занимает более высокое место в турнирной таблице.

Для продолжения развития местных баскетболистов сохранен лимит "4+1". Каждая команда должна обеспечить одновременное присутствие на площадке как минимум одного местного игрока в течение матча. Кроме того, до начала сезона клубы должны зарегистрировать в федерации минимум пять местных баскетболистов.

Еще одним нововведением станет система двойной лицензии. Баскетболисты 2005 года рождения и младше смогут выступать также во Второй лиге Азербайджана, которая будет проведена впервые. При необходимости их участие в этой системе может стать обязательным.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Женская сборная Азербайджана U-20 сыграет с Румынией
15:18
Баскетбол

Женская сборная Азербайджана U-20 сыграет с Румынией

Матч чемпионата Европы в дивизионе B начнется в 16:15

"Нефтчи" не смог выйти в финал этапа женской Мировой серии
01:24
Баскетбол

"Нефтчи" не смог выйти в финал этапа женской Мировой серии - ОБНОВЛЕНО

Азербайджанская команда завершила турнир в Касересе в числе четырех сильнейших

Азербайджан стартовал с поражения на Евро по баскетболу
10 Июля 19:59
Баскетбол

Азербайджан стартовал с поражения на Евро по баскетболу - ОБНОВЛЕНО

Сборная U-20 уступила Швеции в первом матче группового этапа Дивизиона B

Александра Молленхауэр возглавила мировой рейтинг ФИБА
10 Июля 15:24
Баскетбол

Александра Молленхауэр возглавила мировой рейтинг ФИБА - ФОТО

Баскетболистка сборной Азербайджана стала первой в индивидуальной классификации 3x3

"Нефтчи SOCAR" уступил "Мадриду" и обыграл сборную Хорватии - ОБНОВЛЕНО
10 Июля 03:02
Баскетбол

"Нефтчи SOCAR" уступил "Мадриду" и обыграл сборную Хорватии - ОБНОВЛЕНО

Азербайджанская команда по баскетболу 3x3 начала выступление на этапе в Касересе

Сборная Азербайджана обыграла Боснию и Герцеговину - ОБНОВЛЕНО
10 Июля 02:50
Баскетбол

Сборная Азербайджана обыграла Боснию и Герцеговину - ОБНОВЛЕНО

Женская команда до 20 лет провела матч за 9-12-е места на чемпионате Европы

Самое читаемое

Opta назвала фаворита матча Испания - Бельгия
10 Июля 14:24
ЧМ-2026

Opta назвала фаворита матча Испания - Бельгия

Суперкомпьютер оценил шансы команд перед четвертьфиналом ЧМ-2026

ЧМ-2026: Франция победила Марокко и вышла в полуфинал - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
10 Июля 02:04
ЧМ-2026

ЧМ-2026: Франция победила Марокко и вышла в полуфинал - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

В 1/2 "трехцветные" встретятся с победителем пары Испания — Бельгия
Холанд раскритиковал судейство в матче Франция - Марокко
10 Июля 14:54
ЧМ-2026

Холанд раскритиковал судейство в матче Франция - Марокко

Норвежский форвард возмутился долгой паузой перед пенальти Мбаппе

Франция - Марокко: первый четвертьфинал ЧМ-2026 с привкусом реванша – ОБЗОР İDMAN.BİZ
9 Июля 12:55
ЧМ-2026

Франция - Марокко: первый четвертьфинал ЧМ-2026 с привкусом реванша – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Марокканцы в шаге от того, чтобы повторить успех четырехлетней давности, но для этого им нужно сделать то, чего они не смогли добиться в 2022 году