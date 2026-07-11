В чемпионате Азербайджана по баскетболу изменится формат

Федерация баскетбола Азербайджана объявила новый формат чемпионата страны, условия участия и основные изменения регламента сезона-2026/2027.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на федерацию, новый сезон Азербайджанской баскетбольной лиги стартует 3 октября.

По итогам прошлого сезона право представлять Азербайджан в еврокубках получили четыре клуба: "Сабах", "Ландау Лайонс", "Гянджа" и "Нефтчи".

В новом сезоне восемь команд проведут регулярный чемпионат в три круга. Всего в регулярном сезоне будет сыгран 21 тур. По итогам регулярного чемпионата команды, занявшие первые два места, напрямую выйдут в полуфинал. Клубы, которые завершат регулярный сезон на 3-6-й позициях, сыграют в раунде плей-ин.

Команды, занявшие 3-е и 4-е места, проведут серию до двух побед. Победитель этой пары выйдет в полуфинал, где сыграет с командой, завершившей регулярный сезон на втором месте.

Команды, занявшие 5-е и 6-е места, также сыграют серию до двух побед. Победитель этой пары встретится с проигравшим серии между 3-й и 4-й командами. Победитель этого противостояния получит последнюю путевку в полуфинал и сыграет с победителем регулярного сезона.

Полуфиналы и финал будут состоять максимум из пяти матчей. В обеих стадиях дальше пройдет команда, одержавшая три победы. Победитель финальной серии станет чемпионом ABL.

Команды, завершившие регулярный сезон на 7-м и 8-м местах, проведут матч плей-аут. Игра пройдет на площадке клуба, занявшего более высокое место. Победитель сохранит право выступать в ABL в следующем сезоне.

По итогам сезона-2025/2026 право участия в новом чемпионате получили "Сабах", "Ландау Лайонс", "Гянджа", "Нефтчи", "Шеки", "Нахчыван", "Орду" и "НТД".

Если какой-либо клуб не выполнит лицензионные требования, Федерация баскетбола Азербайджана начнет процесс приглашения среди команд, занявших в прошлом сезоне 9-12-е места.

Согласно новому регламенту, первые два круга регулярного чемпионата пройдут по традиционной системе дома и на выезде. В третьем круге хозяином площадки будет команда, которая после первых двух кругов занимает более высокое место в турнирной таблице.

Для продолжения развития местных баскетболистов сохранен лимит "4+1". Каждая команда должна обеспечить одновременное присутствие на площадке как минимум одного местного игрока в течение матча. Кроме того, до начала сезона клубы должны зарегистрировать в федерации минимум пять местных баскетболистов.

Еще одним нововведением станет система двойной лицензии. Баскетболисты 2005 года рождения и младше смогут выступать также во Второй лиге Азербайджана, которая будет проведена впервые. При необходимости их участие в этой системе может стать обязательным.