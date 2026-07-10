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Александра Молленхауэр возглавила мировой рейтинг ФИБА - ФОТО

Баскетбол
Новости
10 Июля 2026 15:24
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Александра Молленхауэр возглавила мировой рейтинг ФИБА

Игрок сборной Азербайджана по баскетболу 3x3 Александра Молленхауэр возглавила индивидуальный мировой рейтинг ФИБА.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию баскетбола Азербайджана, Молленхауэр поднялась на первое место в мировой классификации.

Еще одна представительница сборной Азербайджана Эрика Картер занимает четвертую позицию в рейтинге.

Индивидуальный мировой рейтинг ФИБА по баскетболу 3x3 формируется на основе девяти лучших результатов игрока за последние 12 месяцев в турнирах, утвержденных международной федерацией.

İdman.Biz
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