Александра Молленхауэр возглавила мировой рейтинг ФИБА - ФОТО

Игрок сборной Азербайджана по баскетболу 3x3 Александра Молленхауэр возглавила индивидуальный мировой рейтинг ФИБА.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию баскетбола Азербайджана, Молленхауэр поднялась на первое место в мировой классификации.

Еще одна представительница сборной Азербайджана Эрика Картер занимает четвертую позицию в рейтинге.

Индивидуальный мировой рейтинг ФИБА по баскетболу 3x3 формируется на основе девяти лучших результатов игрока за последние 12 месяцев в турнирах, утвержденных международной федерацией.