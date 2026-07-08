Азербайджанские клубы узнали соперников в Лиге чемпионов ФИБА

В Лиге чемпионов ФИБА состоялась жеребьевка квалификационного этапа и регулярного сезона.

Как сообщает İdman.Biz, на церемонии в Доме баскетбола имени Патрика Бауманна в швейцарском Мисе определились соперники азербайджанских клубов "Ландау Лайонс" и "Сабах".

"Ландау Лайонс", который начнет выступление с квалификационного этапа, на выезде сыграет с латвийской "Ригой". Победитель этой пары выйдет в следующий раунд, а проигравшая команда получит право выступить на групповом этапе Кубка Европы ФИБА.

"Сабах", который начнет турнир с регулярного сезона, попал в группу A. Соперниками азербайджанской команды станут турецкий "Трабзонспор", французский "Нант" и литовский "Ритас".