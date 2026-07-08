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Стало известно, кто представит Азербайджан в Кубке Европы ФИБА

Баскетбол
Новости
8 Июля 2026 15:53
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Стало известно, кто представит Азербайджан в Кубке Европы ФИБА

Стали известны баскетбольные клубы, которые представят Азербайджан в Кубке Европы ФИБА в сезоне-2026/2027.

Как сообщает İdman.Biz, в турнире выступят "Гянджа" и "Нефтчи".

"Гянджа БК", завершивший сезон в Азербайджанской баскетбольной лиге на третьем месте, получил право сыграть в регулярном сезоне Кубка Европы ФИБА.

"Нефтчи ИК", занявший четвертую позицию, начнет выступление с квалификационного раунда. Потенциальными соперниками бакинского клуба на этой стадии являются эстонский Transcom Pärnu, косовский KB Peja и словацкий BC Prievidza.

Жеребьевка квалификационного раунда пройдет 16 июля в Мюнхене.

Отметим, что "Ландау Лайонс" выступит в квалификации баскетбольной Лиги чемпионов. Если клуб не выйдет в регулярный сезон турнира, он продолжит борьбу в Кубке Европы ФИБА.

İdman.Biz
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