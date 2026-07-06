"Реал" выкупил тренера у "Валенсии"

Мадридский "Реал" официально объявил о назначении Педро Мартинеса на пост главного тренера баскетбольной команды.

Как сообщает İdman.Biz, 65-летний испанский специалист подписал с клубом трехлетний контракт.

Для оформления сделки "Реалу" пришлось выкупить контракт Мартинеса у "Валенсии", которую он возглавлял с 2024 года. По информации источника, сумма компенсации составила 1 миллион евро.

В минувшем сезоне "Валенсия" выступала в Евролиге, получив место в турнире после ухода немецкой "Альбы". Под руководством Мартинеса команда одержала 25 побед в 38 матчах регулярного чемпионата и заняла второе место в турнирной таблице.

В плей-офф испанский клуб дошел до "Финала четырех", где в полуфинале уступил именно мадридскому "Реалу" со счетом 90:105.

Теперь Педро Мартинесу предстоит возглавить команду, которую он не смог пройти на пути к главному европейскому трофею в прошлом сезоне.