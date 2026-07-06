Баскетболистка "Нефтчи": "Несмотря на усталость, мы показали характер в Мировой женской серии"

Баскетболистка команды "Нефтчи" по баскетболу 3x3 Дина Ульянова поделилась впечатлениями после победы в Мировой женской серии во французском Марселе.

"Думаю, это была волевая победа. Девочки, несмотря на усталость, показали характер. К сожалению, в последнее время в нашей команде идет волна травм. Но я уверена, что в ближайшее время все наладится", — сказала Ульянова в комментарии report.az.

По ее словам, "Нефтчи" укрепил позиции среди лидеров Мировой женской серии.

"Мы стабильно показываем хорошие результаты. В этом сезоне одна из главных целей — Кубок Европы, который пройдет в сентябре. Мы доказываем, что находимся на правильном пути в подготовке к этому турниру", — отметила баскетболистка.

Напомним, в финальном матче турнира в Марселе "Нефтчи" победил сборную Канады (15:9).

Самым ценным игроком турнира (MVP) была признана баскетболистка "Нефтчи" Эрика Картер.