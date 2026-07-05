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Леброн Джеймс не примет решение о новом клубе в ближайшие дни - агент игрока

Баскетбол
Новости
5 Июля 2026 08:15
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Леброн Джеймс не примет решение о новом клубе в ближайшие дни - агент игрока

Рич Пол, агент звездного форварда Леброна Джеймса, заявил, что его клиент не торопится с решением о переходе в новый клуб.

Как сообщает İdman.Biz, американский баскетболист вышел на рынок свободных агентов, покинув "Лос-Анджелес Лейкерс". Леброн выступал за команду с 2018 года.

"Не думаю, что это случится в ближайшее время. Не в следующие несколько дней. Он впервые принимает решение только для себя. Никакого давления. Сначала ему нужно было выиграть перстень, потом он вернулся, чтобы сдержать обещание. На нынешнем этапе он может сам решать, что и как делать. Я иду по его графику. Когда он озвучит свое решение, я дам знать", — приводит слова Пола Forbes.

İdman.Biz
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