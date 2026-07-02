Эврен Алкая: "Главная цель на Евро — выйти из группы"

Главный тренер женской сборной Азербайджана U20 по баскетболу Эврен Алкая высказался о задачах команды на чемпионате Европы в дивизионе B.

"На чемпионате Европы, в котором мы примем участие впервые, будут выступать очень сильные команды. В этом смысле отборочные матчи, которые мы провели зимой, были для нас очень важны. Мы встретимся с командами стран, которые на протяжении многих лет вкладывают большие инвестиции в женский баскетбол. Можно сказать, что на этом турнире проявят себя баскетболистки, выступающие на уровне высшей лиги", — цитирует Алкая report.az.

Специалист отметил, что сборная Азербайджана готовилась к этим матчам на протяжении сезона.

"Особенно состав из баскетболисток 2007-2008 годов рождения очень серьезно готовился к турниру. Соперников мы также полностью проанализировали", — сказал он.

Алкая рассказал и о задачах сборной Азербайджана на групповом этапе.

"В нашей группе сыграют Ирландия, Албания и Греция. Каждый матч для нас очень ценен. Главная цель — как можно лучше представить Азербайджан и наш флаг. Наши баскетболистки осознают эту ответственность. Первая задача — успешно пройти групповой этап", — отметил главный тренер.

Специалист также сообщил о подготовительном процессе и травмированных игроках.

"Для этого турнира мы провели два учебно-тренировочных сбора. Один прошел в Турции, другой — в Беларуси. В рамках подготовки команда провела более 20 матчей. Мы старались сделать все возможное. За последний месяц травмы получили две баскетболистки. У одной из наших разыгрывающих была проблема с рукой, у другой — со спиной. Сейчас их лечение продолжается. До старта турнира остаются считанные дни, и я верю, что они скоро восстановятся и смогут принять участие в играх", — заявил Алкая.

Напомним, сборная Азербайджана сыграет в группе A дивизиона B чемпионата Европы с Ирландией, Албанией и Грецией. Турнир пройдет 4-12 июля в болгарском городе Самоков.