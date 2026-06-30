"Лейкерс" объявили об уходе Леброна Джеймса

Лучший бомбардир в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Леброн Джеймс покинул "Лос-Анджелес Лейкерс" в связи с окончанием контракта. Об этом сообщила пресс-служба команды.

"Леброн Джеймс - один из величайших спортсменов в истории. Мы всегда будем благодарны ему за восемь лет, проведенных в "Лейкерс", включая титул, к которому он привел нас в самых сложных условиях, и бесчисленные рекорды, которые он побил в наших цветах. Мы желаем ему всего наилучшего в будущем как на площадке, так и вне ее. Он всегда будет желанной частью семьи "Лейкерс", - говорится в сообщении.

Джеймс выступал за "Лейкерс" с 2018 года. Его нынешнее соглашение с клубом было рассчитано до конца сезона-2025/26. Вместе с командой он стал победителем НБА в 2020 году. По информации журналиста Шэмса Чарании, игрок намерен продолжить карьеру в другом клубе НБА.

Джеймсу 41 год, он по четыре раза становился чемпионом НБА, признавался лучшим игроком регулярного чемпионата и самым ценным баскетболистом финальной серии плей-офф. Американец провел рекордные для НБА 23 сезона. Вместе со сборной США Джеймс трижды завоевал "золото" Олимпийских игр (2008, 2012, 2024) и стал обладателем бронзовой награды Олимпиады 2004 года. По ходу карьеры он также выступал за "Кливленд" и "Майами".