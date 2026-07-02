Таир Бахшиев: "Матч с Люксембургом будет решающим"

Главный тренер мужской сборной Азербайджана по баскетболу Таир Бахшиев высказался о предстоящих матчах против Люксембурга и Ирландии в предварительном отборочном раунде Евробаскета-2029.

Специалист отметил, что команда подходит к играм в хорошем состоянии.

"В команде отличная атмосфера. Потерь у нас нет", — цитирует Бахшиева АЗЕРТАДЖ.

По словам тренера, сборная Азербайджана уже провела заключительную тренировку перед матчем с Люксембургом.

"Сегодня мы встречаемся с Люксембургом. Утром провели последнюю тренировку. В составе соперника есть изменения. Что касается игроков, мы видим качественных баскетболистов. Мы хотим играть, не отходя от своей системы. Сегодняшняя встреча будет решающей. Думаем только о победе", — отметил он.

Бахшиев также затронул матч с Ирландией, который пройдет 5 июля. По его словам, эта игра также не будет простой.

"Нашим главным преимуществом будет то, что мы сыграем дома. Поддержка болельщиков для нас важна. Люксембург и Ирландия — команды одного уровня", — заявил главный тренер.

Отметим, что матч Люксембург - Азербайджан начнется сегодня в 21:00 по бакинскому времени.