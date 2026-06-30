Четыре азербайджанских арбитра получили назначения на чемпионаты Европы

Сразу четыре азербайджанских баскетбольных арбитра получили назначения на молодежные чемпионаты Европы ФИБА, сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию баскетбола Азербайджана.

Так, Руслан Халыгов, Урфан Байрамлы, Тогрул Гасанов и Асиф Багышов будут обслуживать матчи континентальных первенств среди юношеских и молодежных сборных.

В частности, Руслан Халыгов назначен на матчи чемпионата Европы ФИБА U-18 (дивизион B), который пройдет в Хорватии с 24 июля по 2 августа, а также чемпионата Европы ФИБА U-16 среди девушек (дивизион B) в Словакии, запланированного на 10-15 августа.

Урфан Байрамлы будет работать на чемпионате Европы ФИБА U-20 (дивизион B), который состоится в Словакии с 10 по 19 июля.

Тогрул Гасанов получил сразу два назначения. Он обслужит матчи чемпионата Европы ФИБА U-20 среди девушек (дивизион B) в Болгарии (4-12 июля), а затем будет работать на чемпионате Европы ФИБА U-18 среди девушек (дивизион B), который пройдет в Румынии с 31 июля по 9 августа.

Асиф Багышов назначен на чемпионат Европы ФИБА U-16 (дивизион B), который примет Северная Македония с 6 по 15 августа.

Отметим, что все молодежные чемпионаты Европы ФИБА состоятся в июле и августе.