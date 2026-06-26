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Защитница "Торонто Темпо" повторила рекорд результативности WNBA

Баскетбол
Новости
26 Июня 2026 09:53
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Защитница "Торонто Темпо" повторила рекорд результативности WNBA

Защитница баскетбольного клуба "Торонто Темпо" Марина Мэйбри повторила рекорд результативности женской НБА.

Как сообщает İdman.Biz, 29-летняя баскетболистка набрала 53 очка в матче регулярного чемпионата WNBA против "Лос-Анджелес Спаркс".

Мэйбри провела на паркете 32 минуты. Она реализовала 17 из 28 бросков с игры, включая 9 из 18 трехочковых, а также 10 из 12 штрафных. Кроме того, на ее счету шесть подборов, две передачи и три потери.

Девять реализованных трехочковых также стали повторением рекорда WNBA по этому показателю.

Теперь Мэйбри делит первое место в истории лиги по очкам за один матч с Лиз Кэмбедж и Эйжей Уилсон. Кэмбедж набрала 53 очка за "Даллас Уингз" в 2018 году, а Уилсон повторила этот результат в составе "Лас-Вегас Эйсес" в 2023 году.

"Торонто Темпо" разгромил "Лос-Анджелес Спаркс" со счетом 125:97.

İdman.Biz
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