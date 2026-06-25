Баскетбольный клуб Absheron Lions объявил о смене названия

Баскетбольный клуб Absheron Lions ("Абшеронские львы") официально сменил свое название перед стартом нового сезона.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу клуба, серебряный призер минувшего чемпионата страны теперь будет выступать под названием Landau Lions ("Львы Ландау").

"Наша команда, завершившая прошлый сезон в статусе серебряного призера чемпионата страны, в новом баскетбольном сезоне продолжит свою деятельность под новым названием. Коллектив, до сих пор выступавший как Absheron Lions, отныне будет вести борьбу как Landau Lions.

Это изменение является частью стратегии развития клуба и его новых ориентиров. Мы вступаем в новый сезон с той же решимостью, тем же духом и еще более масштабными целями", — говорится в заявлении клуба.