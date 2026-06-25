25 Июня 2026
RU

Баскетбольный клуб Absheron Lions объявил о смене названия

Баскетбол
Новости
25 Июня 2026 22:18
19
Баскетбольный клуб Absheron Lions объявил о смене названия

Баскетбольный клуб Absheron Lions ("Абшеронские львы") официально сменил свое название перед стартом нового сезона.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу клуба, серебряный призер минувшего чемпионата страны теперь будет выступать под названием Landau Lions ("Львы Ландау").

"Наша команда, завершившая прошлый сезон в статусе серебряного призера чемпионата страны, в новом баскетбольном сезоне продолжит свою деятельность под новым названием. Коллектив, до сих пор выступавший как Absheron Lions, отныне будет вести борьбу как Landau Lions.

Это изменение является частью стратегии развития клуба и его новых ориентиров. Мы вступаем в новый сезон с той же решимостью, тем же духом и еще более масштабными целями", — говорится в заявлении клуба.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

БК "Сабах" примет участие в регулярном сезоне Лиги чемпионов ФИБА 2026/2027
21:24
Баскетбол

БК "Сабах" примет участие в регулярном сезоне Лиги чемпионов ФИБА 2026/2027

"Сабах" второй сезон подряд представит Азербайджан в основном раунде престижного турнира
Баскетбольный клуб "Сабах" расстался с игроком сборной Латвии
24 Июня 23:59
Баскетбол

Баскетбольный клуб "Сабах" расстался с игроком сборной Латвии

Латвийский баскетболист Клавс Чаварс покинул бакинский клуб
Сборная Азербайджана вновь уступила Беларуси
22 Июня 23:20
Баскетбол

Сборная Азербайджана вновь уступила Беларуси

Команда провела второй спарринг в рамках подготовки к предстоящим соревнованиям
Баскетбольный "Сабах" расстался с игроком сборной Украины
21 Июня 16:34
Баскетбол

Баскетбольный "Сабах" расстался с игроком сборной Украины

Андрей Войналович покинул бакинский клуб

"Нефтчи" вышел в 1/4 финала этапа Женской мировой серии в Сумгайыте с первого места - ОБНОВЛЕНО
20 Июня 18:46
Баскетбол

"Нефтчи" вышел в 1/4 финала этапа Женской мировой серии в Сумгайыте с первого места - ОБНОВЛЕНО

Женская сборная Азербайджана, к сожалению, завершила свое выступление на стадии квалификации

Тренер сборной Азербайджана: "Матчи с Беларусью многое прояснят" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
19 Июня 14:10
Баскетбол

Тренер сборной Азербайджана: "Матчи с Беларусью многое прояснят" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Тахир Бахшиев оценил подготовку команды к решающим играм отбора на Евробаскет-2029

Самое читаемое

Анчелотти включил Неймара в состав: звезда Бразилии сыграет с Шотландией
24 Июня 10:33
ЧМ-2026

Анчелотти включил Неймара в состав: звезда Бразилии сыграет с Шотландией

Главный тренер "селесао" заявил, что нападающий полностью восстановился после травмы и готов выйти на поле на чемпионате мира по футболу

Чемпион мира 1996 года предупредил "Мерседес" о Хэмилтоне
23 Июня 10:28
Формула 1

Чемпион мира 1996 года предупредил "Мерседес" о Хэмилтоне

Деймон Хилл считает, что внутрикомандная борьба может сыграть на руку британцу

АФИША ЧМ-2026: сегодня сыграют сборные Роналду, Кейна, Модрича и Луиса Диаса
23 Июня 09:28
ЧМ-2026

АФИША ЧМ-2026: сегодня сыграют сборные Роналду, Кейна, Модрича и Луиса Диаса

В ночь на 24 июня по бакинскому времени состоятся четыре матча группового этапа

ЧМ-2026: Португалия разгромила Узбекистан - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
23 Июня 23:00
ЧМ-2026

ЧМ-2026: Португалия разгромила Узбекистан - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

У Роналду - дубль