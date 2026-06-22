Сборная Азербайджана вновь уступила Беларуси

Мужская сборная Азербайджана по баскетболу провела второй товарищеский матч против команды Беларуси.

Как сообщает İdman.Biz, встреча состоялась во Дворце спорта в Баку и завершилась победой гостей со счетом 92:67.

Белорусская команда выиграла первую четверть - 16:11, а к большому перерыву увеличила свое преимущество до 14 очков - 46:32. После третьей десятиминутки хозяева сократили отставание, однако в заключительном отрезке белорусские баскетболисты вновь взяли игру под контроль и довели матч до уверенной победы.

Напомним, что и первый контрольный матч между этими командами завершился победой сборной Беларуси - 74:50. Таким образом, гости выиграли оба спарринга, прошедшие в Баку.