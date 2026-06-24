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Баскетбольный клуб "Сабах" расстался с игроком сборной Латвии

Баскетбол
Новости
24 Июня 2026 23:59
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Баскетбольный клуб "Сабах" расстался с игроком сборной Латвии

Баскетбольный клуб "Сабах" объявил о завершении сотрудничества с латвийским центровым Клавсом Чаварсом.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу клуба, стороны приняли решение прекратить совместную работу.

В заявлении "Сабаха" отмечается, что Чаварс был одним из важных игроков команды благодаря своей самоотдаче, бойцовским качествам и профессиональному отношению к делу.

"Клавс Чаварс за время выступлений в форме "Сабаха" был одним из ключевых игроков нашей команды. Его опыт и профессиональный подход оставили свой след в успехах клуба. Мы благодарим его за все усилия и желаем новых достижений в дальнейшей карьере", - говорится в сообщении клуба.

30-летний баскетболист выступал за "Сабах" в сезонах 2024/25 и 2025/26 и помог команде дважды подряд завоевать золотые медали Азербайджанской баскетбольной лиги.

Чаварс также является игроком национальной сборной Латвии.

İdman.Biz
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