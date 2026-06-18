Анар Сарыев: "Наша группа на чемпионате Европы очень сложная"

Главный тренер юношеской сборной Азербайджана по баскетболу U20 Анар Сарыев поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата Европы в дивизионе B.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на report.az, специалист подвел итоги учебно-тренировочных сборов в Тбилиси и оценил будущих соперников команды.

"В целом впечатления от сбора в Тбилиси положительные. За короткое время нам удалось собрать команду и проверить ее в матчах против сильных соперников. После возвращения в Баку необходимо еще больше усилить подготовку, потому что наша группа на чемпионате Европы очень сложная. Постараемся достойно выступить на турнире", - заявил Сарыев.

По словам наставника, тренерский штаб продолжает детальное изучение соперников.

"Составы команд-соперниц были опубликованы всего несколько дней назад. Сейчас мы анализируем игроков индивидуально, изучаем, где они выступают и какими качествами обладают. Считаю, что наша команда должна показать хороший результат на этом турнире", - отметил он.

Сарыев также сообщил, что окончательный состав сборной пока не определен.

"Список игроков еще не утвержден. Мы продолжим тренировки в Баку, после чего назовем 12 баскетболистов, которые отправятся на чемпионат Европы", - подчеркнул главный тренер.

Отметим, что в рамках сбора в Грузии сборная Азербайджана U20 одержала две победы, обыграв команды Грузии U18 (86:64) и Грузии U20 (75:69).

На чемпионате Европы в дивизионе B, который пройдет с 10 по 19 июля в Братиславе, азербайджанская команда сыграет в одной группе со сборными Швеции, Ирландии, Северной Македонии и Словакии.