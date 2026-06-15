В баскетбольном клубе “Сабах” объявлено новое назначение

Лукас Грабаускас назначен спортивным директором баскетбольного “Сабаха”, сообщает İdman.Biz со ссылкой на клуб.

Грабаускас обладает обширными знаниями в области спортивного менеджмента и скаутинга. Он имеет более 15 лет опыта в баскетболе, последние восемь лет работал в клубе “Леткавелис”. За этот период команда регулярно выступала в таких международных турнирах, как Лига чемпионов ФИБА и Кубок Европы.

В начале своей карьеры Грабаускас также проходил практику в клубах НБА и Евролиги. Он поделился своими мыслями о назначении:

“Я действительно очень рад присоединиться к такому амбициозному клубу, как “Сабах” БК. Верю в видение и цели клуба и сделаю все возможное, чтобы внести вклад в его устойчивое развитие и успех. Вместе мы постараемся построить конкурентоспособную команду, которая будет достойно представлять клуб и его болельщиков”.