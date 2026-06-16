"Нефтчи" одержал одну победу в первый день Женской мировой серии по баскетболу 3x3

В Орлеане (Франция) состоялись матчи первого игрового дня французского этапа Женской мировой серии по баскетболу 3x3.

Как сообщает İdman.Biz, представляющий нашу страну клуб "Нефтчи" провел два матча в рамках группового этапа:

В стартовой игре бакинская команда уступила японскому клубу "Мицубиси Электрик" со счетом 11:16.

Во втором поединке "Нефтчи" реабилитировался, одержав уверенную победу над сборной Уганды со счетом 18:14.

Отметим, что команды, занявшие первые два места в группе, завоюют путевки в 1/4 финала турнира.