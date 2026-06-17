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Женская сборная Азербайджана по баскетболу 3x3 поднимает новую планку - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Баскетбол
Обзор
17 Июня 2026 17:01
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Женская сборная Азербайджана по баскетболу 3x3 поднимает новую планку - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Для женской сборной Азербайджана по баскетболу в формате 3х3 сезон выдается богатым на события. Первая половина сезона вместила в себя финал Кубка чемпионов в Таиланде, четвертое место на чемпионате мира, а также победу в отборе на Кубок Европы, который состоится в сентябре в Антверпене.

Как сообщает İdman.Biz, еще несколько лет назад команда находилась на стадии становления, но выход на Олимпиаду и итоговое седьмое место в Париже многое изменили. Коллектив продолжает расти в игровом плане и становится все более неудобным соперником. Как следствие, соревновательный отрезок последних месяцев, подкрепленный эффектными результатами, привлекает к себе повышенное внимание.

Одним из главных достижений команды стало выступление на чемпионате мира в Варшаве. Азербайджан не только пробился в плей-офф, но и дошел до полуфинала, завершив турнир на четвертом месте. Для сборной, которая еще недавно боролась за право выступать на крупнейших стартах, такой результат можно считать настоящим прорывом.

Особенно важно, что команда демонстрировала стабильность на протяжении всего турнира, а лидеры сборной брали на себя ответственность в ключевые моменты. Символично, что Брианна Фрейзер завершила чемпионат мира в тройке лучших снайперов турнира, а Александра Молленхауэр также вошла в число самых результативных игроков мирового первенства.

Не менее показательным стало выступление в Кубке чемпионов ФИБА в Таиланде. На турнире, где выступали сильнейшие сборные мира, коллектив одержал три победы и вышел в финал, где уступил Нидерландам — 12:21. Сам факт участия в подобном турнире уже говорит о статусе команды. Однако важнее другое: азербайджанские баскетболистки доказали, что способны конкурировать с признанными лидерами мирового баскетбола 3х3. А значит, сегодня речь идет уже о системной конкурентоспособности.

После эмоционального чемпионата мира существовал риск спада. Однако сборная продемонстрировала зрелость, уверенно преодолев квалификацию Кубка Европы. На турнире в Приштине команда выиграла свою группу, а затем разгромила Косово в полуфинале со счетом 21:5. В решающем матче в напряженной борьбе была обыграна Ирландия (21:20), что принесло команде победу в квалификационном турнире и путевку в финальный этап Кубка Европы в Антверпене.

Факт того, что команда сумела выиграть турнир на фоне непростого соревновательного графика, свидетельствует не только о мастерстве игроков, но и о возросшей психологической устойчивости коллектива. Сборная сейчас обращает на себя внимание глубиной состава и наличием нескольких игроков, способных решить эпизод индивидуально. Кроме того, современный баскетбол 3х3 требует не только физических качеств, но и быстрого принятия решений. Именно в этом компоненте Азербайджан заметно прибавил за последний год. Команда стала увереннее действовать в концовках и лучше контролировать темп игры.

Именно поэтому главной интригой второй половины сезона становится вопрос не о том, сможет ли сборная Азербайджана удивить, а о том, насколько высоко она способна поднять планку собственных достижений. Команда вполне готова бороться за медали любого турнира.

Зяки Фейзуллаев
İdman.Biz
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