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FIBA назвала невероятную победу Азербайджана "камбэком года" - ФОТО/ВИДЕО

Баскетбол
Новости
17 Июня 2026 14:27
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FIBA назвала невероятную победу Азербайджана "камбэком года" - ФОТО/ВИДЕО

Мужская сборная Азербайджана по баскетболу 3х3 оказалась в центре внимания после невероятного камбэка в квалификации Кубка Европы-2026, матчи которой проходили в Косово.

Как сообщает İdman.Biz, официальный аккаунт FIBA 3x3 опубликовал видео встречи под заголовком "Камбэк года".

Матч группы B против Сан-Марино, который состоялся 13 июня, начался для азербайджанской команды крайне неудачно. К шестой минуте встречи команда Сан-Марино вела со счетом 15:5.

За 1 минуту 17 секунд до финальной сирены соперник по-прежнему сохранял преимущество - 20:14. Однако азербайджанские баскетболисты не опустили руки и набрали семь очков подряд, сумев переломить ход поединка.

В драматичной концовке сборная Азербайджана одержала победу со счетом 21:20 и обеспечила себе выход в полуфинал. Однако в полуфинале азербайджанские баскетболисты проиграли Кипру (10:21), тем самым завершив свое участие в турнире.

İdman.Biz
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