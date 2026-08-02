Леброн Джеймс сравнил свою карьеру с The Rolling Stones

Четырехкратный чемпион НБА Леброн Джеймс сравнил свою продолжительную карьеру с творческим долголетием легендарной рок-группы The Rolling Stones, сообщает İdman.Biz.

"В спорте постоянно звучат разговоры: "Когда он уже завершит карьеру? Ему пора заканчивать. Он уже в таком возрасте". Но почему? Почему мы пытаемся навязать такой сценарий людям, которые по-прежнему делают свое дело на высочайшем уровне? Посмотрите на Брюса Спрингстина и других величайших музыкантов. The Rolling Stones гастролируют уже 50-60 лет! И никто не говорит им: "Не приезжайте больше с концертами в наш город".

Если мы по-прежнему полностью отдаем себя своему делу, продолжаем приносить пользу спорту, не проявляем к нему неуважения, выкладываемся без остатка и при этом продолжаем приносить доход, то почему нет? Почему я не могу продолжать играть, если по-прежнему люблю баскетбол? Я просто хочу выжать из этого все, что только возможно", — приводит слова Джеймса аккаунт Legion Hoops в социальной сети Х.