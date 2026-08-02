Шакил О’Нил: "Болельщики "Лейкерс" никогда меня не любили"

Четырёхкратный чемпион НБА и бывший центровой "Лос-Анджелес Лейкерс" Шакил О’Нил заявил, что во время выступлений за калифорнийский клуб не чувствовал любви со стороны болельщиков, которые, по его мнению, больше поддерживали Коби Брайанта.

"Вообще-то меня они не любили. Они любили Коби, а не меня. Послушайте, есть такое выражение — B.O.B., брат по баскетбольному бизнесу. Когда ты такой, как я, когда именно ты всем руководишь, с тобой непросто иметь дело. Все должно быть сделано так, как считаю правильным я. И не всем это нравится. Поэтому, когда от тебя избавляются, люди говорят: "Ну наконец-то". Так что, если честно, я в какой-то степени понимаю обе стороны", — приводит слова О'Нила аккаунт NBA Central в социальной сети Х.