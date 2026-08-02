2 Августа 2026
RU

Шакил О’Нил: "Болельщики "Лейкерс" никогда меня не любили"

Баскетбол
Новости
2 Августа 2026 01:40
21
Шакил О’Нил: "Болельщики "Лейкерс" никогда меня не любили"

Четырёхкратный чемпион НБА и бывший центровой "Лос-Анджелес Лейкерс" Шакил О’Нил заявил, что во время выступлений за калифорнийский клуб не чувствовал любви со стороны болельщиков, которые, по его мнению, больше поддерживали Коби Брайанта.

"Вообще-то меня они не любили. Они любили Коби, а не меня. Послушайте, есть такое выражение — B.O.B., брат по баскетбольному бизнесу. Когда ты такой, как я, когда именно ты всем руководишь, с тобой непросто иметь дело. Все должно быть сделано так, как считаю правильным я. И не всем это нравится. Поэтому, когда от тебя избавляются, люди говорят: "Ну наконец-то". Так что, если честно, я в какой-то степени понимаю обе стороны", — приводит слова О'Нила аккаунт NBA Central в социальной сети Х.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Женская сборная Азербайджана U18 уступила Португалии - ОБНОВЛЕНО
1 Августа 19:44
Баскетбол

Женская сборная Азербайджана U18 уступила Португалии - ОБНОВЛЕНО

Свой следующий матч на групповом этапе сборная Азербайджана проведет против команды Нидерландов

Сборная Азербайджана U18 проиграла Великобритании на Евробаскете
1 Августа 17:47
Баскетбол

Сборная Азербайджана U18 проиграла Великобритании на Евробаскете - ОБНОВЛЕНО

Команда проведет заключительный матч за 15-е место

"Нефтчи SOCAR" вышел в четвертьфинал этапа Мировой женской серии в Токио
1 Августа 17:03
Баскетбол

"Нефтчи SOCAR" вышел в четвертьфинал этапа Мировой женской серии в Токио

Бакинская команда сыграет с китайским "Пекином" 2 августа
Клуб баскетбольной Евролиги задолжал бывшим игрокам более 1 миллиона евро
1 Августа 08:03
Баскетбол

Клуб баскетбольной Евролиги задолжал бывшим игрокам более 1 миллиона евро

АСВЕЛ не выполнил требования турнира по минимальному уровню расходов на зарплаты
Азербайджан стартовал с поражения на женском ЧЕ по баскетболу
31 Июля 21:51
Баскетбол

Азербайджан стартовал с поражения на женском ЧЕ по баскетболу - ОБНОВЛЕНО

Женская сборная уступила хозяйкам турнира
Сборная Азербайджана U18 уступила Черногории в овертайме - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
31 Июля 17:21
Баскетбол

Сборная Азербайджана U18 уступила Черногории в овертайме - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Трехочковый Азера Ибрагимова со своей половины площадки перевел матч в дополнительное время

Самое читаемое

"Барселона" уступила "Бирмингем Сити" в серии пенальти
1 Августа 01:34
Мировой футбол

"Барселона" уступила "Бирмингем Сити" в серии пенальти

Основное время товарищеского матча завершилось со счетом 2:2
Почему Сатпаев попал в "Челси", а таланты Азербайджана остаются незаметными? - АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ
30 Июля 13:12
Азербайджанский футбол

Почему Сатпаев попал в "Челси", а таланты Азербайджана остаются незаметными? - АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ

Две победы в 30 матчах европейских отборов показывают системный разрыв в подготовке молодежи

Почему вылетели "Зиря" и "Нефтчи", а "Карабах" опустился в Лигу конференций? - АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ
31 Июля 10:55
Азербайджанский футбол

Почему вылетели "Зиря" и "Нефтчи", а "Карабах" опустился в Лигу конференций? - АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ

Три разные еврокубковые дуэли выявили общие проблемы азербайджанских клубов
"Карабах" уступил ЦСКА в серии пенальти и продолжит борьбу в Лиге конференций - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
31 Июля 00:52
Азербайджанский футбол

"Карабах" уступил ЦСКА в серии пенальти и продолжит борьбу в Лиге конференций - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

В основное время команды не смогли поразить ворота друг друга