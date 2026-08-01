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Клуб баскетбольной Евролиги задолжал бывшим игрокам более 1 миллиона евро

Баскетбол
Новости
1 Августа 2026 08:03
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Клуб баскетбольной Евролиги задолжал бывшим игрокам более 1 миллиона евро

Французский баскетбольный клуб АСВЕЛ должен выплатить около 1,2 миллиона евро бывшим игрокам команды за сезон-2025/2026, поскольку расходы клуба на игроков оказались ниже минимального уровня, предусмотренного регламентом Евролиги.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Eurohoops, согласно правилам Евролиги, если клуб тратит на зарплаты игроков меньше установленного минимума, он обязан выплатить разницу баскетболистам, которые выступали за команду в прошлом сезоне.

Если задолженность не будет погашена, клуб не сможет зарегистрировать игроков и тренеров на предстоящий сезон Евролиги до полного выполнения своих обязательств.

İdman.Biz
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