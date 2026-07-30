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Баскетбольная “Гянджа” продлила контракт с еще одним легионером

Баскетбол
Новости
30 Июля 2026 15:48
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Баскетбольная “Гянджа” продлила контракт с еще одним легионером

Баскетбольный клуб "Гянджа" продлил контракт с еще одним легионером.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на агентство, представляющее интересы баскетболиста, региональный клуб заключил новое соглашение с Хавиером Родесом еще на один сезон.

В прошлом сезоне в составе “Гянджи” Родес в среднем набирал 10,1 очка, отдавал 4,8 результативной передачи и совершал 3,8 подбора за матч. Вместе с командой он завоевал Кубок Азербайджана и стал бронзовым призером Азербайджанской баскетбольной лиги.

Напомним, что ранее “Гянджа” объявила о первом продлении контракта в нынешнее межсезонье. Клуб сохранил в составе Джарвиса Гарретта, который в прошлом сезоне был капитаном команды.

Лейла Эминова
İdman.Biz
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