18-летний баскетболист обогнал в росте всех игроков НБА - ФОТО

Австралийский баскетболист Джонгкуч Мач привлек внимание благодаря росту, составляющему около 229 см.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Basketball Australia, 18-летний центровой выступает за команду BA Centre of Excellence в конференции NBL1 East.

По этому показателю Мач превосходит всех действующих игроков НБА. Для сравнения, рост французского центрового "Сан-Антонио Сперс" Виктора Вембаньямы составляет 224 см.

Мач представляет программу Австралийского института спорта и считается одним из наиболее необычных молодых баскетбольных проспектов страны.

Интерес к игроку проявляют несколько американских университетов. Среди них называются Университет штата Луизиана, Колорадский университет и Университет Санта-Клары.