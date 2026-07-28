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Объявлен новый главный тренер баскетбольного клуба "Гянджа"

Баскетбол
Новости
28 Июля 2026 22:42
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Объявлен новый главный тренер баскетбольного клуба "Гянджа"

Стало известно имя нового главного тренера баскетбольного клуба "Гянджа".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на клуб, "желто-синих" возглавит специалист из США Мартин Кнежевич. С 47-летним тренером подписан контракт до конца предстоящего сезона.

"За свою 12-летнюю профессиональную тренерскую карьеру Мартин Кнежевич работал в 7 странах, помимо родины. Он вел деятельность в Канаде, Дании, Румынии, Ливане, Вьетнаме, Мексике и Китае, а также работал со многими игроками, выступающими в НБА. Обладает опытом работы в таких клубах, как "Даллас Маверикс" и "Кливленд Кавальерс".

Наш клуб верит, что Мартин Кнежевич приведет "Гянджу" к новым успехам. Ожидаем, что под его руководством команда будет стремиться к победам в Кубке Европы, Азербайджанской баскетбольной лиге и Кубке Азербайджана", — говорится в сообщении.

İdman.Biz
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